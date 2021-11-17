Продлен срок отключения холодной воды в домах Ленинского района Саратова, сообщает ООО «КВС».

Ремонт по адресу улица Мира, 18 затянулся. В связи с этим по адресам: улица Мира, 18:30; 2-й Международный проезд и Международная, 10-40 воду включат к 24:00.

Также организация сообщила о продлении ремонтных работ по адресу Батавина, 10. В связи с этим адресам находящимся в границах улиц: Блинова — Мамонтовой — Бардина — Топольчанская, а также абонентам улиц: 2-й проезд Блинова; 3-й проезд Блинова; Романтиков; Городская; 1-й проезд Танкистов, от Топольчанской до Черниговской, продлили срок отключения холодной воды до 12:00 18 ноября.