Сотрудниками районной администрации и представителями комитета по ЖКХ ведется постоянный мониторинг проведения работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

—Прибыв на место, могу отметить оперативную работу сотрудников ресурсоснабжающей организации, которые ведут монтажные работы в соответствии с графиком, — отметил заместитель председателя комитета по ЖКХ Олег Ворогушин по итогам выезда.

Напомним, сегодня, 27 апреля, в Ленинском районе Саратова продолжается плановый ремонт водоснабжения.