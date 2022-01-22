В Ленинском районе Саратова посреди проезжей части произошла драка. Об этом редакции «Новостей Саратова» сообщил очевидец происшествия.

-Мужчина переходил дорогу на красный свет и ударил машину кулаком в лобовое стекло. Водитель вышел и они начали драку прямо посреди проезжей части, — сообщает очевидец, который в этот момент находился на остановке.

Это произошло на кольце СНИИМ. По рассказу горожанина, мужчина явно был нетрезв. Чтобы утихомирить дебошира, его пришлось уложить лицом в снег двоим свидетелям происшествия.