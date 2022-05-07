В Ленинском районе Саратова планируется завершить ремонт дворов в июле. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, в домах по улице Шехурдина, 56-64 ведется подготовка к укладке асфальта, а на Куприянова, 15 асфальтирование частично завершено.

— При реализации программы очень важно, чтобы жители получили качественное благоустройство дворов. Это задача региональной и городской властей. По словам главы района Лады Мокроусовой, с руководителями управляющих организаций проводится работа, чтобы они предусмотрели ремонт фасадов и коммуникаций.

В этом году на территории Ленинского района планируется отремонтировать 17 дворовых территорий 73 многоквартирных домов. Работы ведутся уже по 7 из ним. Срок исполнения контрактов – 1 августа. Однако есть все предпосылки завершить работы к середине лета, — отметил чиновник.