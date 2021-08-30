В воскресенье, 29 августа, в районе восьми часов вечера пожарным поступил сигнал о возгорании дома в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

Пожар был в одноэтажном деревянном бараке на улице СМП 210. Когда к месту прибыли первые машины, горела одна из квартир, кровля дома и вплотную пристроенные к дому надворные постройки.