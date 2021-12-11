Накануне в рамках исполнения поручения главы города Михаила Исаева специалисты комитета контроля совместно с представителями Ленинской администрации и полиции провели очередной рейд по устранению незаконных ограждений, которые устанавливают жители.

По итогам выезда возле дома № 6Б по 2-му проезду имени Блинова были демонтированы незаконно установленные парковочные столбики с цепями и тросами, которые препятствуют проезду и проходу.

-Это территория общего пользования, все, что расположено за границами сформированных земельных участков на территории до разграничения государственной собственности – должно быть свободно. Никаких препятствий быть не может: ни блокираторов, ни столбиков, ни шлагбаумов, никаких цепочек, – отметила начальник отдела муниципального земельного контроля Жанна Молчанова.