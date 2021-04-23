Сегодня, 23 апреля, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

Авария произошла на перекрестке проспекта 50 лет Октября и Технической улицы.

Из-за этого встало движение трамваев.

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