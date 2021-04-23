Домой Рубрики Новости Саратова В Ленинском районе Саратова столкнулись грузовик и Hyundai РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Ленинском районе Саратова столкнулись грузовик и Hyundai По Новости Саратова - 23.04.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 апреля, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Новости Саратова». Авария произошла на перекрестке проспекта 50 лет Октября и Технической улицы. Из-за этого встало движение трамваев. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Полицейские в Саратовской области подделывали отчеты о командировках Панков поручил проработать вопрос водоотведения в домах для многодетных семей в Балакове В двухкомнатной квартире в Балашове вспыхнули вещи ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Полицейские в Саратовской области подделывали отчеты о командировках Новости Саратова - 23.04.2021 0 Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге на балаковских полицейских. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. По данным следствия, с 31 января 2018 года... Панков поручил проработать вопрос водоотведения в домах для многодетных семей в... 23.04.2021 В двухкомнатной квартире в Балашове вспыхнули вещи 23.04.2021 Суд арестовал задержанного за взятку следователя из Саратова 23.04.2021 Андрей Разборов прокомментировал названные президентом РФ меры по поддержке бизнеса 23.04.2021