Накануне, 13 марта, в социальных сетях саратовцы пожаловались на мешающие проходу машины в Ленинском районе на Навашина, 6.

— Прекрасная парковка и безопасный пешеходный переход, — подписал автор фотографии.

Некоторые отмечают, что после таяния снегов стало совсем невозможно пройти.

— Сугробы растаяли и пешеходам стало еще хуже. Пройти вообще нельзя — для водителей правила не существуют. Как ходить по пешеходной зоне пожилым, инвалидам, людям с детскими колясками? — поделились проблемой обеспокоенные местные жители.