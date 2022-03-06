Смертельное ДТП со столбом произошло ночью в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили очевидцы происшествия, на проспекте 50 лет Октября у дома №124 водитель за рулём автомобиля «Nissan» не справился с управлением и врезался на скорости в световую опору.

Удар был настолько сильный, что спасателям пришлось доставать 44-летнего мужчину из покореженной иномарки при помощи гидравлического инструмента.

Находившийся после столкновения со столбом автомобилист в критическом состоянии скончался в автомобиле «скорой помощи». К сожалению, реанимационные мероприятия врачей не спасли пострадавшего в аварии.

Обстоятельства аварии выясняются.