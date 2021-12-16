В связи с ремонтными работами с 22:30 17 декабря до 1:30 18 декабря будет закрыто

движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 841 км перегона

Жасминная – Трофимовский-1, на пересечении с Песчано-Уметской улицей в Ленинском районе Саратова, рядом с поселком Жасминный.

За полчаса до закрытия и в течение часа после возобновления движения пропуск машин будет осуществляться по одной полосе.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.