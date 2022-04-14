В Ленинском районе Саратова заработал детский сад «Галактика». Об этом сегодня, 14 апреля, заявил глава города Михаил Исаев.

По его словам, образовательное учреждение находится в поселке Елшанка и рассчитано на 160 мест.

— В образовательном учреждении имеется 7 групп, в том числе предусмотрены ясли. Имеются спортивный и музыкальный залы, логопункт. В детском саду реализуется программа ранней профориентации технической направленности «От робота до Фребеля: растим будущих инженеров». Дошкольное учреждение входит в образовательный комплекс школы № 64, — отметил Исаев.

Он напомнил, что прошлом году отремонтирована дорога, ведущая к детскому саду по Стахановской. Также планируется соединить указанную улицу с 3-й Степной.

— Поручил совместно с комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта оперативно проработать данный вопрос, чтобы к учреждению был комфортный подход и подъезд со всех сторон, — отметил мэр города.