В Саратове проводится доследственная проверка по факту смерти 67-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

По предварительным данным, мужчина проживал в квартире дома по улице Электронной в Саратове. Внезапно он перестал отвечать на звонки. Одна из родственниц приехала к нему и обнаружила мужчину на полу в кухне без признаков жизни, о чем сообщила в полицию.

Для установления точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.