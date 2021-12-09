Проводится доследственная проверка по факту обнаружения костных останков человека в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 8 декабря, житель поселка Красный Октябрь обнаружил в лесном массиве между селом Михайловка и Красный Октябрь Саратовского района костные останки человека, о чем сообщил в полицию.

Следователем проведен осмотр места происшествия и обнаруженных фрагментов костей скелета человека, а также элементов предположительно мужской одежды.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.