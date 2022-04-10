Смертельное ДТП произошло вечером 9 апреля в Новоузенском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД и в облспасе, в 20.20 на 105-м километре автодороги Урбах — Алгай у села Крепость Узень не смогли разъехаться «ВАЗ-2110», которым управлял 34-летний мужчина и «Datsun», за рулем которого был 48-летний водитель.

В результате лобового столкновения водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель иномарки умер от полученных травм во время транспортировки в лечебное учреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.