Проводится доследственная проверка по факту смерти 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Накануне, 11 октября, 35-летний житель Энгельса отправился на подводную охоту. Вечером мужчина не вернулся домой и на телефонные звонки не отвечал. Родственники обратились с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции привлекли к поискам мужчины специалистов областной службы спасения. Спасатели обнаружили в камышах неподалеку от дома № 166 по улице Пристанская лодку, в которой находилось тело 35-летнего дайвера.