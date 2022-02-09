В этом году соревнования пройдут в режиме онлайн. Мужчинам и женщинам старше 18 лет предлагается пробежать по 10 км, юношам и девушкам – по 5 км. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Каждый участник самостоятельно выйдет на дистанцию. Результат забега фиксируется с помощью спортивных часов или программы-трекера. Эти данные необходимо будет внести на сайт e-champs.com, где сейчас проходит регистрация.

—Около 5 тысяч участников уже зарегистрировались. Но практика показывает, что большинство делают это буквально в последние часы, поэтому анализировать данные пока рано. Отмечу, что большинство участников — 61% — мужчины, — рассказал первый заместитель министра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин.