Глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о том, что фонтан «Одуванчик» в Саратове закрывается на реконструкцию.

Он напомнил, что объект расположен в исторической части города на площади имени Кирова, которая была благоустроена в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

С понедельника уже началось голосование по отбору мест, которые будут благоустроены в 2022 году. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно зайти до 30 мая на платформу za.gorodsreda.ru.