Ажиотажный спрос на сахар в Саратовской области сходит на нет.



Жители Саратовской области отмечают, что на полках магазинов появился дефицитный ранее продукт.

Превышение предложений по сахару над спросом было зафиксировано в минувшие выходные и на ярмарках Саратова. Так, на Театральной площади планировалось продать более 50 тонн сахарного песка, но саратовцы приобрели лишь 38 тонн.

Пока цена за килограмм сахара все ещё превышает докризисную, оставаясь в среднем на уровне 80 рублей. Но тенденция к снижению уже наметилась.