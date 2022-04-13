В Заводском районе Саратова в одном из сетевых магазинов у пенсионера украли сумку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

По словам пострадавшего местного жителя, кража произошла в магазине на Огородной. Пенсионер положил сумку в ячейку для хранения, но когда вернулся за ней после покупок, то обнаружил пропажу. Персонал магазина ответил, что не несет ответственность за сохранность вещей. Тогда потерпевший вызвал полицию.

Участковый Дмитрий Маслов установил личность подозреваемого и в тот же день вернул имущество законному владельцу.