Жительница Марксовского района Саратовской области Лариса Лебедева ушла из дома 21 января. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Лариса Лебедева, девичья фамилия — Мартынова, ушла из дома в селе Подлесное 21 января и пропала. Женщине — 46 лет. Ее рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, крашенные, короткие, глаза — серо-голубые. В момент пропажи женщина была обета в красную короткую куртку с капюшоном.

Розыск Ларисы Лебедевой координирует Анна 8- 927-100-21-37. Также сообщить информацию о ней можно по телефонам 8-800-700-54-52, или 112.