Губернатор Валерий Радаев осмотрел новое здание цирка в Марксе.

Напомним, его строительство началось более 15 лет назад, но приостанавливалось в связи с отсутствием финансирования. В 2020 году объект вошел в областную программу, строительные работы были возобновлены. К концу 2021 года собственное здание для знаменитой детской цирковой студии «Арт-Алле» было достроено. Сейчас идет монтаж специализированного оборудования, установка мебели. Ожидается, что первое представление в новом цирке пройдет во второй половине января.

Радаев сказал в связи с открытием: «На юбилее «Арт-Алле» мы взяли на себя обязательства достроить дом для цирковой студии, который многие годы стоял недостроенным. Завершается оснащение цирка, и совсем скоро он примет первых зрителей».

Новое здание спроектировано и построено специально для детской цирковой студии. Здесь находятся большой зрительный зал и для массовых мероприятий, тренировочный и гимнастический залы, оснащенные специальным оборудованием. В дизайн-проекте участвовала сама студия «Арт-Алле», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Сергей Соловьев: «Цирк принимал участие в зарубежных конкурсах, объездил много фестивалей, но у нас не было своего дома. Теперь он появился. Этот цирк станет нашей гордостью, мы здесь будем показывать новые представления для жителей области, гостей из других городов. Таких возможностей нет ни у кого из соседних регионов».