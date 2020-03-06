В Марксе уже сутки ищут пенсионера Алексея Кулешова. Об этом сообщают поисковики отряда «Лиза Алерт».

77-летний мужчина ушел из дома в темно-синей куртке, серой фланелевой рубашке в клетку, темных штанах, черных литых сапогах и темно-серой драповой кепке с козырьком.

Пропавший ростом примерно 168 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами серыми глазами.

Если вам что-то известно о местонахождении Алексея Кулешова просьба сообщить по телефону 8(905) 385-02-65 Люсьена, 8(937) 224-06-60 Людмила. Также можно сообщить по экстренному номеру 02.