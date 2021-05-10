В Марксе участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Гвардейская смена» прошли парадным строем у дома ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

В рамках акции «Парад у дома ветерана» в канун праздника Великой Победы дети поздравили труженицу тыла Екатерину Белову — вдову ветерана десятой дивизии внутренних войск НКВД по охране железных дорог Ивана Белова и Валентину Родину.

Для женщин во дворе прозвучали фронтовые песни, а потом им вручили цветы.

— Как приятно и радостно на душе, что совсем еще молодые ребята уже чтут наши великие традиции, помнят о главном для нашей страны празднике. Мы встречаем этот праздник с чувством особой гордости за нашу страну, наше молодое поколение, которое сменит нас на боевом посту. Спасибо Вам, дорогие ребята, — поблагодарила представителей «Гвардейской смены» Екатерина Белова.

Напомним, это не первое мероприятие, приуроченное к Дню победы. Ранее росгвардейцы покорили гору Казбек на Северном Кавказе, восхождение приурочили к великому празднику.