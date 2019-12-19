В Марксе под суд отправили 45-летнюю женщину.

Как сообщили в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 30 сентября она у себя в квартире распивала алкоголь с 59-летним мужчиной. Гость начал оказывать ей знаки внимания, но что получил категорический отказ.

Однако вместо того, чтобы отступить, мужчина применил силу. Женщина, защищаясь, ударила его скалкой по голове. Когда потенциальный насильник упал, она вооружилась ножом на кухне и нанесла обидчику множественные ранения.

После этого женщина отправилась спать, несмотря на труп в квартире. Утром она отправилась за спиртным в магазин, а по пути рассказала встретившихся сотрудникам полиции о случившемся.

Свою вину во время расследования гражданка признала полностью. Дело направлено в суд.