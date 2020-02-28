Продолжаются выезды в муниципальные районы области в рамках Проекта «Активному долголетию в Саратовской области быть», инициированного депутатом Саратовской областной Думы Евгением Ковалевым и поддержанным министерством здравоохранения и министерством социального развития Саратовской области, а также Саратовским областным Советом ветеранов.

В этот раз для пожилых жителей были проведены «Академия памяти» и «Школа пациентов с глаукомой». Приём вели врачи специалисты Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн и Областной офтальмологической больницы — гериатр, невролог, офтальмолог и хирург. В общей сложности в мероприятии приняли участие более 80 жителей.

— Существует ряд заболеваний, которые особенно ярко проявляются в пожилом возрасте, — комментирует Ковалев. — И глаукома является одним из них. Это связано с изнашиванием тканей и органов организма и, как следствие, их дисфункцией. Поэтому коллеги из Областной офтальмологической больницы сделали акцент на тех моментах, на которые стоит обращать внимание пожилым людям со снижением зрения.

Глаукома – это болезнь, которая почти не возникает в молодом возрасте, а гораздо чаще встречается у пожилых. Наиболее высокий риск развития этого заболевания у людей, возраст которых достиг 75 лет.

Глаукома возникает вследствие высокого внутриглазного давления, ведет к деформации зрительного нерва и может привести к самым серьезным последствиям, вплоть до полной потери зрения.

Ну, и, конечно же, не обошлось без когнитивного тренинга — у жителей была возможность проверить свою память и выполнить упражнения для ее сохранения.