Артисты цирковой программы «Быть по сему!», которая продолжает свои гастроли в Саратовском цирке, провели мастер-класс в Марксовском центре циркового искусства «Цирк Арт – Алле».

Мастер-класс для артистов цирка «Арт — Алле» состоялся при организационной поддержке Заслуженной артистки Российской Федерации, укротительницы тигров Карины Багдасаровой. Сейчас знаменитые укротители бенгальских тигров, Заслуженные артисты РФ, обладатели золотых наград на международных фестивалях циркового искусства Карина и Артур Багдасаровы гастролируют в Саратове с грандиозным шоу «Быть по сему!», посвящённым 350-летию со дня рождения Петра I.

Мастер — класс провели обладатель золотых наград на международных фестивалях жонглёр Елена Дрогалёва, обладатели бронзовой награды Международного фестиваля «Цирк завтрашнего дня» в Париже – канатоходцы и эквилибристы на першах под руководством Алихана Алиханова, А. Алиханова, А. Ермилов, У. Сумарокова, артисты-гимнасты воздушного полёта «Журавли» п/р Нар.Арт. Вилена Головко

А. Безаев, Д. Аклиева , А.Маклаков , М. Телеспаев, В. Удальцов, Д. Парцвания.

Московские артисты показывали правильность исполнения трюков, помогали понять технические сложности, а также пригласили коллектив цирка «Арт — Алле» посетить представление и ещё один мастер — класс на манеже Саратовского цирка.

Руководители цирка «Арт-Алле» Сергей и Людмила Соловьевы провели экскурсию по марксовскому центру циркового искусства и рассказали о современных технических возможностях нового здания.