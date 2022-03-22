18-го марта 2022 г. в ресторане «МОСКВА» прошла церемония награждения победителей Ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии».

Премия «Лучшие из лучших Саратовской губернии» – это доказательство всеобщего признания достижений профессионалов, работающих в таких сферах, как образование, мода и стиль, благотворительность, ресторанный бизнес, СМИ и реклама, экономика и финансы, недвижимость, спорт, культура, медицина и любые другие направления и отрасли. Важно отметить, что с этого года с выходом на номинантов, участников из других регионов изменился статус мероприятия на Всероссийский.

Лауреатами премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии 2021» стали те люди и компании, чьи профессиональные достижения и творческие успехи, по достоинству были оценены общественностью и экспертным сообществом, в самых различных сферах деятельности – от бизнеса до искусства, от политики до социальной сферы.

Благодарим за поддержку в проведении этого конкурса: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, Комитет по туризму Саратовской области, Министерство Культуры Саратовской области, Администрацию города Саратов. Отдельную благодарность организаторы премии выражают Александру Селивонец за проведение мастер-классов для детей Саратова.

Премия «Лучшие из лучших Саратовской губернии» призвана поощрять людей, которые работают или делают бизнес успешным в абсолютно разных сферах нашей жизни. Задача Премии показать, что успешные люди работают не только в крупнейший банках и занимаются не только политикой, это не только миллионеры и люди, которых знает вся страна, но и те, кто активно участвует в жизни общества, создает что-то новое или творит чудеса в менее известных сегментах и отраслях. Успешные люди есть в каждой сфере!

Тем, кто был приглашен на сцену ресторана «Москва», за год удалось «блеснуть» ярче, чем другим. С настоящими достижениями знакомились гости церемонии награждения конкурса Ежегодная региональная премия «Лучшие из лучших Саратовской губернии 2021».

Победителями в номинациях стали:

Екатерина Ермаченко

Номинация «Законность и правопорядок»

Популяризация профессионального мастерства в юридических направлениях деятельности

Юлия Шилова

Номинация «Триумф»

Сергей Михайлов

Номинация «Дарить радость людям»

Популяризация профессий, связанных с организацией праздников, торжеств, юбилеев.

Переверзева Александра

Номинация «Герой нашего времени»

Признание личных достижений в сферах деятельности

Гаянэ Согбатян

Номинация «Ваше Величество — сцена»

Признание заслуг актерского, вокального и др. мастерства

Илья Захаров

Номинация «Лучший городской ресторан или кафе»

Александр Селивонец

Номинация «Выдающийся наставник»

Признание заслуг и достижений в образовательной деятельности

Сергей Авезниязов

Номинация «Духовное наследие»

Признание заслуг и достижений в духовном, нравственном, патриотическом просвещении

Компания «Праздник Шоу 64»

Номинация «Дарить радость людям»

Популяризация профессий, связанных с организацией праздников, торжеств, юбилеев.

Бахутова Татьяна

Номинация «Достояние общества»

Признание заслуг и проектов, направленных на значимые улучшения жизни бизнеса и общества

Туроператор ООО «Золотая вязь»

Номинация «Туристическая элита региона»

Признание профессиональных достижений в области предоставления туристических услуг

Карманова Мария

Номинация «Туристическое событие года»

Популяризация программ и проектов развития внутреннего туризма

Шмелева Марина Владимировна

Номинация «Законность и правопорядок»

Популяризация профессионального мастерства в юридических направлениях деятельности

Виктория Манько

Номинация «Гражданская инициатива»

Популяризация выдающихся общественных проектов

Елена Репина

Номинация «Дело мастера боится»

Признание профессионализма

Елена Кичаева

Номинация «Призвание служить людям»

Признание заслуг общественных деятелей, инициаторов общественных инициатив, социальных проектов

Алиса Мельникова

Номинация «Яркий дебют»

Предназначена для новичков, успешно начавших деятельность в текущем году

Стоматология “32 жемчужины”

Номинация «Лучший бренд года»

Признание профессионального успеха и достижений в предпринимательстве и бизнесе

Ювелирная студия di Catrin

Номинация «Лучший бренд года»

Признание профессионального успеха и достижений в предпринимательстве и бизнесе

Александр Чаплыгин

Номинация «Триумф»

Признание заслуг и достижений в профессиональной деятельности

Фирма «АвтоПрестиж»

Номинация «Призвание служить людям»

Признание заслуг общественных деятелей, инициаторов общественных инициатив, социальных проектов

Телеканал САРАТОВ 24

Номинация «Элита регионального медиа-пространства»

За высокие читательские рейтинги, профессионализм в освещении событий, проведении информационных мероприятий и дискуссий с участием экспертов

Яна Тоноян

Номинация «Герой нашего времени»

Признание личных достижений в сферах деятельности

Ресторан «Москва»

Номинация «Лучший городской ресторан или кафе»

Признание заслуг заведений в сфере общественного питания

Капуткина Екатерина Ивановна

Номинация «Правовая защита граждан»

Популяризация профессионального мастерства в адвокатской деятельности и деятельности общественных организаций, правозащитников

Владимир Геннадиевич Печенников

Номинация «Легенда мировой медицины»

Признание заслуг и достижений в профессиональной деятельности

Ресторан «Одесса»

Номинация «Триумф»

Признание заслуг и достижений в профессиональной деятельности

Владимир Константинович Ермаков

Номинация «Достояние общества»

Признание заслуг и проектов, направленных на значимые улучшения жизни бизнеса и общества

Анна Давыдова

Номинация «Туристическое событие года»

Популяризация программ и проектов развития внутреннего туризма

Кондитерская Франка Беккера

Номинация «Дело мастера боится»

Признание профессионализма

Линара Тугушева

Номинация «Дарить радость людям»

Популяризация направлений и профессий, связанных с организацией праздников, торжеств, юбилеев.

Во вручении наград на Торжественной церемонии награждения победителей Ежегодной региональной премии «Лучшие из лучших Саратовской губернии и Российской Федерации» присутствовали почетные гости:

Бородянская Виктория Валерьевна, председатель комитета по туризму Саратовской области

Беловицкая Ангелина Антоновна. Заместитель министра — начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Православнова Оксана Александровна, заместитель начальника управления по молодежной политике Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области

Мельникова Ирина Вадимовна, начальник отдела развития социокультурной деятельности библиотек, музеев и кино управления реализации культурной политики министерства культуры области

Павел Кузуб — председатель комиссии по работе с госорганами Саратовской региональной общественной организации

Левченко Татьяна Викторовна — советник Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

Дмитрий Андреев, директор Саратовского филиала ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

Шустикова Наталья Вячеславовна — директор автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Саратовской области»

Усова Мария Викторовна – генеральный директор ООО «Волга медиа»

Склярова Елена Юрьевна — заместитель генерального директора ООО «Волга медиа», член Общественной палаты области.

Организаторы церемонии выражают благодарность партнерам, в составе которых:

Франк Беккер – очень вкусные десерты и торты к вашим праздникам

Мастерская стиля Яны Тоноян

Издательский дом Волга-медиа

Компания «Мильстрим» — винодельческая компания

Керамический блюз – народные традиции в современных технологиях

Премьер БКС-Премьер БКС — банковские услуги

Типография Принт Фешион — комплекс полиграфических работ

Туристическое агентство «ТурПрофи»- индивидуальные, корпоротивные и групповые туры

«Цветы со склада» – оптово-розничная компания

Эксклюзивные духи AЮ DREAMS

Спа-центр и салон красоты «Фиджи»

Центр Деловых коммуникаций «РостПрост»

«Новые люди» — политическая партия

Фотографам: Леониду Мочульскому и Александру Иванову.

Организаторы церемонии награждения благодарят участников Шоу-программы: Академию танца и музыки Анны Пановой, певцов Глеба Комлева, Лауру Захарову, Евгения Козлова, Линару Тугушеву, Алису Мельникову, Гаянэ Согбатян, Анастасию Васькову, Екатерину Бороздину, гармониста Сергея Шалимова, кадетов «71я казачья застава», Александру Переверзеву, саксофониста Андрея Ханжова.

А также выражают благодарность ведущим церемонии награждения Сергею Михайлову и Евгению Козлову.

Не можем не упомянуть огромные заслуги организаторов конкурса Ежегодная региональная премия «Лучшие из лучших Саратовской губернии» — Ассоциацию по развитию туризма в Саратовской области и лично руководителя Дмитрия Семенова, а также Центр Деловых коммуникаций «РостПрост» и лично директора Елену Машинскую.

Друзья, уверены, что в Саратовской губернии очень много удивительных людей. Регистрация номинантов 2022 года начнется 10 мая 2022 года на сайте sarguberniya.ru

До новых встреч! Ровно через год мы узнаем о новых героях и Новый Звездный час пробьет на нашем Саратовском горизонте!