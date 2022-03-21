В марте сервис «Telegram» впервые в России стал самым популярным мессенджером в стране, обогнав «WhatsApp».

Специалисты МегаФона при анализе мобильного интернет-трафика с помощью инструментов «Big Data» выяснили, что сервис начал активно расти с 24 февраля.

В Саратовской области «Telegram» стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мб трафика, пользователи «WhatsApp» – 26 Мб, «Viber» – 8 Мб.

Доля трафика «Telegram» в мессенджерах увеличилась с 49% до 63% (по сравнению с аналогичным периодом февраля). Доля «Viber» сократилась с 13% до 9%, «WhatsApp» — с 38% до 28%.