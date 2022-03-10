В автомобиле саратовца полицейские обнаружили туши диких животных и охотничье ружье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Автомобиль подозреваемого остановлен на въезде в город. Поведение мужчины сотрудникам полиции показалось подозрительным и они осмотрели багажник его машины. Там обнаружились две разделанные туши зайцев, три туши косуль, а также охотничий карабин.

Задержанный 30-летний житель Энгельса во всем признался и пояснил, что животных он добыл и разделал в лесу, расположенном в Красноармейском районе.

По случаю возбуждено уголовное дело.