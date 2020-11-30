Сегодня, 29 ноября, в машине депутата Совета Балаково от КПРФ Олега Шкиля были обнаружены боевые снаряды. Об этом информационному порталу «Новости Саратова» сообщила главный редактор сайта probalakovo.ru Инна Чумичкина.

По информации ее источника, народный избранник увидел их на улице и переложил в транспорт, который стоял в районе Минской улицы 11. Потом он вызвал полицию.

Сейчас там выставлено оцепление, прибыли экстренные службы.

О том, опасные ли это снаряды или нет, пока не сообщается.