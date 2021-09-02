Стали известны подробности жуткого ДТП, в котором погибли 2 человека.

Напомним, в среду 1 сентября в 15.00 в Саратовском районе на 305 км автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград легковой автомобиль «Renault Logan» выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик «Volvo FH».

В результате ДТП легковушка вспыхнула и полностью сгорела вместе с находившимися в ней людьми. Пожарным и спасателям не сразу удалось идентифицировать принадлежность трупов, настолько они были повреждены огнём.

Позже эксперты выяснили, что «Renault Logan» управлял 29-летний мужчина. С ним ехала 23-летняя девушка.

Многие очевидцы в соцсетях сообщают, что зрелище было жуткое: обгоревший труп, вцепившийся в руль автомобиля.