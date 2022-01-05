Скончался травмированный в аварии в Балашовском районе Саратовской области мужчина.

Как информирует центр медицины катастроф, находившегося в тяжёлом состоянии после столкновения трех легковых автомобилей 38-летнего водителя «Skoda» врачам, к сожалению, спасти не удалось.

Напомним, 4 января около 15.00 на 536-м км автодороги Р-22 произошло столкновение трех автомобилей.

Больше всего пострадали те, кто находился в иномарке чешского производства, в том числе — двое детей 6-ти и 12-ти лет. Они сейчас находятся в больнице.