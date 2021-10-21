Авария произошла 21 октября в Вольском районе Саратовской области.

Как сообщили в облспасе, во время столкновения 3-х грузовиков пострадали 2 мужчин.

Уточняется, что в 16.25 недалеко от поворота на село Талалихино не поделили трассу «КамАЗ» и фура «Iveco», которую буксировал «МАЗ».

Во время аварии два мужчины из «КамАЗа» просто не смогли выбраться, так как оказались зажаты в салоне грузовика. Вызволить из покареженной кабины их смогли только при помощи гидравлического инструмента прибывшие на место происшествия спасатели.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: облспас