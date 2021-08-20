Смертельное ДТП произошло днем 20 августа в Вольском районе у села Терса.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, здесь на трассе столкнулись сразу 3 втомобиля: два грузовика — «КамАЗ» , «Scania» и легковой автомобиль «Lada Largus».

В результате столкновения легковушка оказалась буквально зажатой и раздавленной грузовиками.

Авария унесла жизни 3 мужчин и 1 ребёнка.

Уточняется, что ещё 1 ребёнок получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства серьёзного ДТП.