Дорожное происшествие случилось утром 17 сентября в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили в региональной ГИБДД, в 6.45 у дома № 43 по улице Тельмана столкнулись «Volksvagen Polo» и «Haval». За рулём немецкого автомобиля находился 35-летний водитель. Вторым авто управлял 57-летний гражданин.

Затем германская иномарка влетела в «Renault» и «Peugeot».

В столкновении получили травмы водитель и его пассажир из «Volksvagen Polo». Оба госпитализированы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГИБДД