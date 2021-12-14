Масштабная авария случилась вечером 13 декабря в Саратове.

Как сообщили в облспасе, в Заводском районе в массовом ДТП пострадали восемь человек. Все они — мужчины.

Около 7 часов вечера напротив дома № 119 по Ново-Астраханскому шоссе столкнулись сразу 3 автомобиля: «Lada Priora», грузовая «ГАЗель» и «Skoda».

Из иномарки и грузовика были госпитализированы семеро мужчин в возрасте от 23 до 32 лет.

31-летнему водителю отечественного автомобиля помощь оказали на месте происшествия, госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства ДТП выясняются.