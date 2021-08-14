Легковые автомобили вспыхнули вместе с пассажирами. 

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городской ОГИБДД, накануне поздно вечером в Заводском районе областного центра столкнулись 3 автомобиля. 

Проезжую часть не поделили  «Кia», «Hyundai» и «Lada Калина». 

ДТП произошло примерно без четверти 9 на исходе пятницы 13-го рядом с пересечением Ново-Астраханского шоссе и Фруктового проезда.

После столкновения очевидцы заметили пламя в обеих иномарка. Потушить возгорание помогли оперативно приехавшие на место ДТП пожарные. 

В результате массовой аварии пострадали 29-летний водитель  «Hyundai» и его 24-летняя пассажирка.

Потерпевшие были экстренно госпитализированы. 

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