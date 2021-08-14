Легковые автомобили вспыхнули вместе с пассажирами.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в городской ОГИБДД, накануне поздно вечером в Заводском районе областного центра столкнулись 3 автомобиля.

Проезжую часть не поделили «Кia», «Hyundai» и «Lada Калина».

ДТП произошло примерно без четверти 9 на исходе пятницы 13-го рядом с пересечением Ново-Астраханского шоссе и Фруктового проезда.

После столкновения очевидцы заметили пламя в обеих иномарка. Потушить возгорание помогли оперативно приехавшие на место ДТП пожарные.

В результате массовой аварии пострадали 29-летний водитель «Hyundai» и его 24-летняя пассажирка.

Потерпевшие были экстренно госпитализированы.