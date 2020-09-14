Вчера, 13 сентября, в 23:30, на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград произошло ДТП, сообщает региональная ГИБДД.

В Воскресенском районе Саратовской области 39-летний водитель «КамАЗ» с полуприцепом Cobo столкнулся с Toyota Avensis под управлением 51-летнего мужчины.

Иномарка, в свою очередь, врезалась в автомобиль ГАЗ-3302 под управлением 25-летнего мужчины.

В столкновении пострадали лишь пассажиры иномарки: 51-летняя женщина и 24-летний парень – их увезли на «скорой», а водителю на месте происшествия оказали разовую медицинскую помощь.