Авария произошла днем 20 ноября в Волжском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, примерно в 3 часа дня возле дома № 1 по улице Усть-Курдюмская 51-летний водитель автомобиля «Kia» допустил столкновение с автомобилем «Volksvagen Passat», которым управлял 35-летний мужчина.

Пытаясь объехать место ДТП, автомобиль «Toyota Raf 4» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Datsun» с 46-летним водителем за рулём.

Травмы получили пассажир и водитель из «Volksvagen». Пострадавших госпитализировали.