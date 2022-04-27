Дополнительные пригородные поезда будут ездить в Саратовской области на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Электрички будут курсировать 2, 3, 5, 6, 9 и 10 мая.

По следующим маршрутам:

— № 6309 сообщением Саратов-1 — Тарханы. Время отправления со ст. Саратов-1 в 13:26, время прибытия на ст. Тарханы в 15:10.

— № 6312 сообщением Татищево – Примыкание. Время отправления со ст. Татищево в 12:29, время прибытия на ст. Примыкание в 14:21.

— № 6478 сообщением Тарханы – Анисовка. Время отправления со ст. Тарханы в 12:28, время прибытия на ст. Анисовка 15:21.

— № 6471 сообщением Примыкание – Аткарск. Время отправления со ст. Примыкание в 06:20, время прибытия на ст. Аткарск в 09:07.

— № 6311 сообщением Примыкание — Сухой Карабулак. Время отправления со ст. Примыкание в 06:00, время прибытия на ст. Сухой Карабулак в 08:50.

— № 6418 сообщением Аткарск – Примыкание. Время отправления со ст. Аткарск в 18:47, время прибытия на ст. Примыкание 21:41.

— № 6128 сообщением Сухой Карабулак — Примыкание. Время отправления со ст. Сухой Карабулак в 17:25, время прибытия на ст. Примыкание в 20:19.