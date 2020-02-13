Администрация Саратова не может справиться с увеличением числа бродячих собак на улицах города из-за отсутствия утверждённых требований к организации деятельности приютов для животных на территории Саратовской области, сообщает пресс-служба мэрии.

—В настоящее время МБУ «Дорстрой» не имеет возможности осуществлять отлов безнадзорных собак в связи с отсутствием в нормативе финансовых затрат расходов на стерилизацию безнадзорных животных, отсутствием утверждённых требований к организации деятельности приютов для животных на территории Саратовской области. В ближайшее время, после урегулирования на законодательном уровне вышеуказанных вопросов деятельность по отлову безнадзорных животных будет возобновлена, — говорится в официальном ответе.

Напомним, ранее саратовцы в социальных сетях стали активно жаловаться на полчища агрессивных бродячих собак в разных районах Саратова.