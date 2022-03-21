В администрации Саратова по результату оперативного совещания озвучены кадровые изменения. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, 18 марта директором МКУ «Транспортное управление» назначен Алексей Новиков, ранее возглавлявший городскую Госавтоинспекцию.

С сегодняшнего дня, 21 марта, директором МУП «Водосток» стал Николай Годунов. Отметим, ранее МУП возглавлял Павел Ворсунов.

Также с этого дня руководителем МКУ «Дирекция транспорта и дорожной деятельности» является Валерий Данилин. Напомним, с 14 октября прошлого года МКУ руководил Николай Годунов.