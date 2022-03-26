На совещании с заместителями мэр Саратова Михаил Исаев подробно рассмотрел вопросы, связанные с городским хозяйством.

Чиновники обсудили, на каком этапе находится строительство объектов, какие планы у ресурсоснабжающих организаций по замене коммуникаций в этом году, какие территории предстоит благоустроить.

Михаил Исаев акцентировал особое внимание на вопросах межведомственного взаимодействия, особенно внутри администрации. Все структурные и территориальные подразделения мэрии должны работать как часы при реализации значимых проектов, отметил он.