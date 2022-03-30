В Саратове состоялась встреча по вопросу устранения препятствий для продления новой набережной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сегодня, 30 марта, в администрации состоялась встреча с представителем владельцев маломерных судов Андреем Кобзаренко. По словам ведомства, лодки, принадлежащие гражданину, мешают дальнейшему строительству набережной в сторону Заводского района.

— Понятно, что у собственника лодок есть право защищать свою позицию, в том числе и в суде, что и происходит. Стройка при этом останавливаться не должна. По вашим лодкам давайте посмотрим правоустанавливающие документы, посмотрим район, где они должны быть размещены при регистрации. Мы готовы помочь, но в рамках законодательства, — обратился к Андрею Кобзаренко первый заместитель главы администрации города Дмитрий Алексеев.

На совещании с представителями профильных ведомств обсуждались пути выхода из сложившейся ситуации. Главная задача в настоящее время – решить вопрос с лодочными базами до начала навигации в апреле.

Работы по продлению набережной планируется продолжить.