Сегодня, 29 сентября, в мэрии Саратова презентовали транспортную карту, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Реализация проекта начнется с 1 октября.

— На прошлой неделе саратовская городская дума приняла пилотный проект о реализации транспортной карты, его разрабатывали год. В части пополнения карты он уникален, — уточнил заместитель управляющего Саратовским отделением ПАО «Сбербанк» Данила Кудряшов.

По его словам, карту можно пополнять наличными деньгами и безналично. Для этого все карты оснащены специальным QR-кодом.

Председатель комитета по экономике администрации Саратова Владимир Прохоров отметил, что бумажные проездные не были популярны среди пассажиров. Нововведение позволит повысить интерес у пассажиров.

— Мы предлагаем ввести пересадочный билет, по количеству поездок и дней. Если брать расчеты на день, то выходит, что одна поездка стоит совсем немного. Это позволит гражданам сэкономить, а предприятию повысить продажи, увеличить пассажиропоток, — отметил он.

В течение осени будут отслеживать реакцию людей на новинку,а в декабре пройдет обсуждение, того, насколько карта пришлась по душе жителям Саратова.