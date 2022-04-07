В Саратове разработана технология и оборудование, позволяющие перерабатывать элементы питания во вторичные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Батарейки и аккумуляторы относятся к опасным видам бытовых отходов, которые нельзя выбрасывать в обычные контейнеры для ТКО. В настоящее время разработаны специальные методы для создания из переработанных вторичных материалов новых аккумуляторов. Данные аккумуляторы возможно использовать в сфере электротранспорта. На данный момент подобный проект — первый в России.

По словам ведомства, при поддержке АНО «Экологизатор» контейнеры для приема батареек и аккумуляторов размещены в здании мэрии и районных администрациях. Жители могут приносить сюда вышедшие из строя элементы питания и складировать в специальные контейнеры.

Напомним, региональный проект «Комплексная система обращения с ТКО» проводится в рамках нацпроекта «Экология», который разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.