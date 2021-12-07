Правоохранительные органы проверяют городских чиновников по делу о незаконной передаче земельных участков предпринимателю.

Изучается документация мэрии по земельным вопросам. В частности, кто и когда разрешил владельцу ларьков в Мирном переулке устроить там свой бизнес.

В мэрии Саратова подтвердили проверку со стороны следственных органов. В частности речь может идти о превышении должностных полномочий сотрудниками городской администрации.

Следователями проверяется информация о возможной передаче участка земли Саратова еще год назад предпринимателю вместо ранее у него изьятой. Причем, без предоставления ему правоустанавливающего документа. В то время, как срок аренды на землю у данного бизнесмена истек.

Уточняется, что в настоящее время в Мирном переулке незаконные ларьки снесены.