Сегодня, 22 марта, состоялось очередное заседание рабочей группы по созданию и развитию Саратовской агломерации. Об этом сообщает глава города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

— В ходе обсуждения были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся объединенной территории. Так, обсудили тему закрепления муниципального имущества за структурными подразделениями администрации с целью оптимизации дальнейшей работы предприятий и учреждений. Проработали вопрос использования муниципального имущества в целях организации водоснабжения некоторых населенных пунктов, — написал он.

По его словам, для удобства граждан решено принимать документы по муниципальным услугам в сфере предоставления прав на земельные участки в здании департамента Саратовского района на улице Тракторной.

— На рабочей группе также доложили о начале разработки нового Генерального плана муниципального образования «Город Саратов» с учетом увеличения площади городского округа в 6 раз. Это будет фундаментальный документ, в соответствии с которым муниципалитету предстоит развиваться долгие годы, — отметил Исаев.