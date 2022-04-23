В преддверии Дня Победы во всех центрах «Мои Документы» традиционно работают пункты консультирования и приема информации для участия в акции «Бессмертный полк». Здесь саратовцам помогают отсканировать фотографии родных и близких – участников Великой Отечественной войны.

С помощью специалистов центров «Мои документы» также можно занести данные о фронтовиках на официальный сайт «Бессмертный полк» – www.polkrf.ru.

Все материалы – фотографии, письма, документы и воспоминания – сотрудники МФЦ бесплатно сканируют, а оригиналы сразу возвращают владельцам.