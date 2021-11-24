Пресс-служба МФЦ отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о недоступности услуг центра для горожан.

Напомним, жители Саратова начали массово жаловаться на невозможность попасть в «Мои документы». Дозвониться до них невозможно, а свободных записей на ноябрь и начало декабря уже нет.

-В связи с эпидемиологической обстановкой все центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» региона с 15 ноября обслуживают заявителей исключительно по предварительной записи.

-Учитывая повышенный спрос на услуги центра, убедительно просим всех желающих заранее планировать время посещения и обращаться в случае необходимости безотлагательного получения услуг. Также получить большинство государственных или муниципальных услуг можно удаленно, не выходя из дома, воспользовавшись порталом госуслуг (gosuslugi.ru).

Оформление предварительной записи в центры «Мои Документы» возможно не ранее, чем на следующий рабочий день, и не далее чем на 2 недели вперед, поэтому каждый день открывается возможность осуществить предварительную запись.

Специалистами центров осуществляется обзвон записавшихся на прием накануне запланированного визита с целью выявления актуальности предварительной записи, и, в случае отсутствия такой необходимости, запись аннулируется и на ранее зарезервированное время снова появляется возможность записаться.

Все лица, записавшиеся на прием и пришедшие за 5-10 минут до назначенного времени, беспрепятственно пропускаются в операционные залы центров. Время ожидания вызова в окно прима составляет менее 5 минут.

Ситуация с предварительной записью находится на постоянном контроле руководства министерства экономического развития области и руководства МФЦ региона, своевременно принимаются целенаправленные шаги и меры по оптимизации процесса и времени обслуживания, а также расширения возможности предварительной записи, — ответили в МФЦ на критику.